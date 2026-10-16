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மாற்றுத்திறனாளிகள் 108 மனு வழங்கல்

மாற்றுத்திறனாளிகள் 108 மனு வழங்கல்

ADDED : அக் 16, 2026 03:14 AM

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ADDED : அக் 16, 2026 03:14 AM

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சங்ககிரி: சங்ககிரி வருவாய் கோட்டத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு குறைதீர் முகாம், ஆர்.டி.ஓ., அலுவலக வளாகத்தில் நேற்று நடந்தது. ஆர்.டி.ஓ., கேந்திரியா தலைமை வகித்து, மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் மனுக்களை பெற்றார்.

அதன்படி பெட்ரோலில் இயங்கும், 3 சக்கர வாகனங்கள்; இலவச வீட்டு மனை; மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை; வங்கிக்கடன், செயற்கை கை, கால் பொருத்துதல் என, 108 மனுக்கள் வழங்கப்பட்டன. அவற்றை, அந்தந்த துறை அதிகாரிகளிடம் வழங்கி நடவடிக்கை எடுக்க, ஆர்.டி.ஓ., அறிவுறுத்தினார். சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தாசில்தார்கள் அருள்குமார்(சங்ககிரி), சிங்காரவேலன்(இடைப்பாடி), சங்ககிரி வட்ட வழங்கல் அலுவலர் தமிழ்செல்வி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

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