சொகுசு பஸ் விபத்து 13 பேர் காயம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:21 AM
ஓமலுார்: பெங்களூருவில் இருந்து கேரள மாநிலத்தை நோக்கி, 'அட் லாஸ்' சொகுசு பஸ் நேற்று முன்தினம் இரவு பயணியருடன் புறப்-பட்டது.
நள்ளிரவு, 12:10 மணிக்கு சேலம் மாவட்டம் தீவட்டிப்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே வேகமாக வந்தபோது, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சென்டர் மீடியனில் மோதி, ஒருபுறமாக சாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. துாங்கிக்கொண்டிருந்த பயணியர் அலறினர். தீவட்டிப்பட்டி போலீசார், மக்கள் உதவியுடன் பயணி-யரை மீட்டனர். அதில் திருச்சி, மணப்பாறையை சேர்ந்த விஜய், 23, மற்றும் ஆலப்புழாவை சேர்ந்த அணில்குமார், 55, உள்பட, கேரள மாநிலத்தை சேர்ந்த, 7 பேர், சேலத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். கேரளத்தை சேர்ந்த, மேலும், 4 பேர், ஓமலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்-டனர்.இதில் கால் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட அணில்குமார், விஜய் மட்டும் சிகிச்சையில் உள்ளனர். மற்றவர்கள் கேரளம் புறப்பட்-டனர். தீவட்டிப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
போலீசார் கூறுகையில், 'டிராவல்ஸ் பஸ் டிரைவரான, கேர-ளத்தை சேர்ந்த மணி, 48, துாக்க கலக்கத்தில் சென்டர் மீடியனில் மோதியுள்ளார்' என்றனர்.