/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 135 கிலோ புகையிலை பறிமுதல் டீ மாஸ்டர் கைது; மூவருக்கு வலை
135 கிலோ புகையிலை பறிமுதல் டீ மாஸ்டர் கைது; மூவருக்கு வலை
135 கிலோ புகையிலை பறிமுதல் டீ மாஸ்டர் கைது; மூவருக்கு வலை
ADDED : அக் 23, 2026 05:25 AM
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மேட்டூர்: சேலம் மாவட்டம் மேச்சேரி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே பிரகாஷ் என்பவர் நடத்தும் காபி பாரில், மேச்சேரி போலீசார், நேற்று முன்தினம் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, 'ஹான்ஸ்' பாக்கெட்டு-களை பதுக்கி வைத்திருந்த, சேலம், ஜாகீர் அம்மாபாளையத்தை சேர்ந்த டீ மாஸ்டர் மாபாஷா, 36, என்பவரை கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து தயிர்காரனுாரில் உள்ள காபி பார் உரிமையாளர் பிரகாஷ், அவரது பெரியப்பா மகன் மகிபாலன் வீட்டில் சோதனை நடத்தி, 1.15 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், ஹான்ஸ், கூல்லிப், பான்ம-சாலா என, 135 கிலோ புகையிலை பொருட்கள், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய ஸ்விப்ட் டிசையர் காரை பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையில் பிரகாஷ், அவரது சகோதரர் பிரபு, பெங்களூருவில் வாங்கி, வீட்டில் பதுக்கி வைத்தது தெரிந்தது. இதனால் பிரகாஷ், பிரபு, மகிபாலன் ஆகியோரை தேடுகின்றனர்.