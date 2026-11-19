ADDED : நவ 18, 2026 05:55 AM
ஆத்துார்,:ஆத்துார் கிளை நுாலகத்தில், அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின், 14 புத்தகம் அகற்றம் செய்து, மாவட்ட நுாலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டம், ஆத்துார் தாலுகா அலுவலகம் அருகே, மாவட்ட கிளை நுாலகம் உள்ளது. இங்கு, 90,599 புத்தகங்கள் உள்ளன. 18,827 பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். தினமும், 200க்கும் மேற்பட்டோர் வந்து செல்கின்றனர். கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்தில், போலி நுால்கள் இடம் பெற்றதாக புகார் எழுந்த நிலையில், அனைத்து நுாலகங்களிலும், சர்ச்சைக்குரிய புத்தகங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. கடந்த, 2025 ஜன., மாதம், அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தில் இருந்து வழங்கப்பட்ட, 14 புத்தகங்கள் இங்கு இருந்தது தெரியவந்தது.
இந்த புத்தகங்களை கட்டி வைத்து, சேலம் மாவட்ட தலைமை நுாலகத்திற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். அதேபோல், மாவட்ட கிளை நுாலகம், ஊர்ப்புற நுாலகங்களில், சர்ச்சைக்குரிய புத்தகங்கள் உள்ளதா எனவும், அந்த புத்தகங்களை அனுப்பி வைக்கும்படி, நுாலகர்களுக்கு, மாவட்ட நுாலக அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.