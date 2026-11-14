/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/14 ஒலிப்பான் அகற்றம் 6 பஸ்களுக்கு அபராதம்
ADDED : நவ 14, 2026 04:15 AM
அ நிறம் | அளவு
மேட்டூர்; மேட்டூர் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் செந்தில்ராம் தலைமையில் குழுவினர், நேற்று மதியம், 4 ரோடு அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பெரும்பாலான வாகனங்களில், விதிமீறி, 105 'டெசிபல்' ஒலி எழுப்பும் ஒலிப்பான்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்தன.
அதன்படி, 14 வாகனங்களில் கூடுதல் ஒலிப்பான்கள் அகற்றப்பட்டு, விதிமீறி ஒலிப்பான் வைத்திருந்த, 6 பஸ்களுக்கு, 60,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர். மேலும் அதிக ஒலி எழுப்பும் ஒலிப்பான், எல்.இ.டி., விளக்கு பொருத்தக்கூடாது என, வாகன உரிமையாளர்கள், டிரைவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினர்.சிறுமியிடம் சீண்டல்