/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/மெக்கானிக் வீட்டில் 14 பவுன் திருட்டு
ADDED : அக் 14, 2026 05:22 AM
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ஓமலுார்:சேலம்
மாவட்டம் ஓமலுார், ஆட்டுக்காரனுாரை சேர்ந்தவர் ராஜேஷ்குமார், 43.
இருசக்கர வாகன மெக்கானிக்கான இவர், புதிதாக வீடு கட்டி, மனைவி, இரு
குழந்தைகளுடன் வசிக்கிறார். கடந்த, 5ல், வங்கியில் அடகு
வைத்திருந்த, 14 பவுன் நகைகளை மீட்டு, ராஜேஷ்குமார் வீட்டின் பீரோவில்
வைத்திருந்தார்.
இவர்கள் வழக்கமாக இரவில் வீட்டை பூட்டி விட்டு
மாடியில் சென்று அனைவரும் துாங்குவர். இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம்
பீரோவில் இருந்த நகைகளை காணவில்லை. இதுகுறித்து ராஜேஷ்குமார்
புகார்படி, ஓமலுார் போலீசார் வீட்டில் ஆய்வு செய்து, அப்பகுதியில்
உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து
விசாரிக்கின்றனர்.