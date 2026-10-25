ப.வேலுார் ஆலைகளில் சோதனை 14 டன் சர்க்கரை, வெல்லம் பறிமுதல்
ப.வேலுார் ஆலைகளில் சோதனை 14 டன் சர்க்கரை, வெல்லம் பறிமுதல்
UPDATED : அக் 24, 2026 04:05 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:48 AM
ப.வேலுார்: ப.வேலுார் வெல்ல ஆலைகளில், கலப்படம் செய்ய வைத்திருந்த, நான்கு டன் சர்க்கரை, 10 டன் கலப்பட வெல்லம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, நாமக்கல் மாவட்டம், ப.வேலுார் பகுதி ஆலைகளில் வெல்லம் தயாரிப்பு மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. ஆனால், சர்க்கரை கலந்த வெல்லம் தயாரிப்பதாக புகார் எழுந்தது.
இதையடுத்து, நேற்று ஜேடர்பாளையம், கபிலர்மலை, பிலிக்கல்பாளையம், அண்ணா நகர், பாண்டமங்கலம், பெரியசோழிபாளையம் பகுதிகளில் நாட்டு சர்க்கரை, வெல்லம் தயாரிக்கும் ஆலைகளில், மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர் தங்க விக்னேஷ் தலைமையில், உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் முத்துசாமி மற்றும் அலுவலர்கள் சோதனை நடத்தினர்.
இதில், ஐந்து ஆலைகளில், வெல்லத்துடன் கலப்படம் செய்ய வைத்திருந்த, நான்கு டன் சர்க்கரை, 10 டன் கலப்பட வெல்லம், அச்சு வெல்லத்தை பறிமுதல் செய்தனர். எட்டு ஆலைகளில், வெல்லம் மாதிரி எடுக்கப்பட்டு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டது. நான்கு ஆலைகளுக்கு எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது.