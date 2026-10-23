பயிர் கடன் முழு தள்ளுபடி கோரி மறியலில் ஈடுபட்ட 145 விவசாயிகள் கைது
பயிர் கடன் முழு தள்ளுபடி கோரி மறியலில் ஈடுபட்ட 145 விவசாயிகள் கைது
ADDED : அக் 22, 2026 01:28 AM
மேட்டூர்: மேச்சேரி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, இடதுசாரி விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று காலை, 11:00 மணிக்கு நடந்தது.
அதில் காவிரி நீர் பாசனமின்றி குறுவை சாகுபடி செய்ய முடியாமல் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு அரசு நிவாரணம் வழங்குதல்; சம்பா சாகுபடி தொடங்கிய நிலையில் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் நிபந்தனையின்றி புதிதாக பயிர் கடன் வழங்குதல்; விவசாயிகள் கூட்டுறவு சங்கங்களில் வாங்கிய கடனை முழுமையாக ரத்து செய்தல் என்பன உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். தொடர்ந்து மேட்டூர் - தொப்பூர் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால், 30 பேரை மேச்சேரி போலீசார் கைது செய்து, தனியார் மண்டபத்தில் தங்க வைத்து மாலையில் விடுவித்தனர்.அதேபோல் ஆத்துார் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே, தமிழ்நாடு விவசாய சங்கத்தின், ஆத்துார் ஒன்றிய செயலர் நடராஜன் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம், சாலை மறியல் போராட்டம் நடந்தது. மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாய சங்கத்தினர், இ.கம்யூ., - மா.கம்யூ., கட்சியினர் என, 40 பேரை, ஆத்துார் டவுன் போலீசார் கைது செய்து மாலையில் விடுவித்தனர்.
இடைப்பாடி அருகே மூலப்பாதையில், தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் சார்பில் சங்ககிரி தாலுகா செயலர் சத்தியராஜ் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. சேலம் மாவட்ட செயலர் ராஜேந்திரன் பேசுகையில், ''த.வெ.க., தலைவர் விஜய் அறிவித்தபடி, விவசாய கடனை முழுதும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். கர்நாடகா அரசிடம் இருந்து, காவிரி தண்ணீரை பெற வேண்டும்,'' என்றார். தொடர்ந்து இடைப்பாடி - கல்வடங்கம் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் தேவூர் போலீசார், 45 பேரை கைது செய்து மாலையில் விடுவித்தனர்.
மல்லுாரில், அகில இந்திய விவசாயிகள் மகா சபையின் சேலம் மாவட்ட தலைவர் அன்பு தலைமையில் போராட்டம் நடந்தது. மாநில செயலர் சந்திரமோகன், இ.கம்யூ., மாநில நிர்வாக குழு உறுப்பினர் மோகன் உள்ளிட்டோர், தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி பயிர் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக்கோரி பேசினர். தொடர்ந்து வீரபாண்டி பிரிவில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட, விவசாய சங்க நிர்வாகிகள், 30 பேரை, மல்லுார் போலீசார் கைது செய்தனர்.