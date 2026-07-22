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/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 15 கிலோ மான்கறி பறிமுதல் ரூ.2.5 லட்சம் அபராதம்

15 கிலோ மான்கறி பறிமுதல் ரூ.2.5 லட்சம் அபராதம்

15 கிலோ மான்கறி பறிமுதல் ரூ.2.5 லட்சம் அபராதம்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:33 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:33 AM

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மேட்டூர்:மேட்டூர் வனச்சரகர் செங்கோட்டையன் தலைமையில் வனத்துறையினர், நேற்று, நங்கவள்ளி, சூரப்பள்ளி ஊராட்சி நரியம்பட்டியை சேர்ந்த வேன் டிரைவர் கார்த்திக், 26, வீட்டில் சோதனை செய்தனர். அருகில் அவர் விற்க வைத்திருந்த, 15 கிலோ மான் கறியை பறிமுதல் செய்து, கார்த்திக்கை அழைத்துச்சென்றனர்.

தொடர்ந்து சேலம் மாவட்ட வன அலுவலர் யஷ்வந்த் அம்புல்கர் ஜெகதீஷ் உத்தரவுப்படி, கார்த்திக்குக்கு, 2.5 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அவருக்கு மான் கறி விற்றவரை, வனத்துறையினர் தேடுகின்றனர்.

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