/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 1.6 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் 2 பைக்குடன் 3 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:14 AM
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சேலம்; சேலம், சூரமங்கலம் போலீசார் நேற்று, காசக்கா-ரனுார், பாலர் தெருவில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அடுத்தடுத்து வந்த, 'டுவிஸ்டர், பல்சர்' பைக்குகளை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில், இரு பைக்குகளிலும், 1.6 கிலோ கஞ்சா இருப்பது கண்டு பிடிக்கப்பட்டது.
விசாரணையில் காசக்காரனுார், மாரியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த நரேந்திரன், 27, சூர-மங்கலம், அந்தோணிபுரம் ஓடை, ராம் தியேட்டர் பின்புறம் கார்த்தி, 21, சோழபள்ளம், சலவையர் நகர் முகமது முஜாஹித், 26, ஆகியோர், கஞ்-சாவை விற்க கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. கஞ்சா-வுடன் இரு பைக்குகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார், 3 பேரையும் கைது செய்தனர்.