/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கூட்டுறவு பதிவாளருக்கு எதிர்ப்பு 1,600 பேர் பணி புறக்கணிப்பு
கூட்டுறவு பதிவாளருக்கு எதிர்ப்பு 1,600 பேர் பணி புறக்கணிப்பு
கூட்டுறவு பதிவாளருக்கு எதிர்ப்பு 1,600 பேர் பணி புறக்கணிப்பு
ADDED : அக் 31, 2026 06:07 AM
அ நிறம் | அளவு
சேலம்:தமிழகத்தில்
கூட்டுறவு கொள்கைக்கு முரணாகவும், துணை விதிகளுக்கு மாறாகவும்
செயல்படும் பதிவாளரை மாற்றுதல்; பதிவாளர் அலுவலகத்தில்
பார்வையாளர் நேரத்தை மீண்டும் அமல்படுத்தல்; ஒரே இடத்தில், 3 ஆண்டு பணி
முடித்த சார் - பதிவாளர்களுக்கு, கலந்தாய்வு மூலம் அதே மண்டலத்தில்
இடமாறுதல் வழங்குதல் என்பன உள்பட, 12 அம்ச கோரிக்கை களை
வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர் சங்கம்
சார்பில் நேற்று, ஒருநாள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம்
அறிவிக்கப்பட்டது.
1,600 பேர் பணியை புறக்கணித்து போராட்டத்தில்
ஈடுபட்டனர்.அதன்படி சேலம் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு சார் -
பதிவாளர்கள், முதுநிலை, இளநிலை ஆய்வாளர்கள், உதவியாளர்கள்,
தட்டச்சர் என, 35 ஆண்கள், 30 பெண்கள், பணிக்கு வரவில்லை.