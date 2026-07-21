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ரூ.11.14 கோடி மதிப்பில் 17 புது கட்டடம் திறப்பு

ரூ.11.14 கோடி மதிப்பில் 17 புது கட்டடம் திறப்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:54 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:54 AM

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சேலம்; சேலம் மாவட்டத்தில், 11.14 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள 17 புது கட்டடங்களை, அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் நேற்று திறந்து வைத்தார்.

அதன்பின் அவர் பேசுகையில்,''ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பேரூராட்சிகள் துறை சார்பில் முடிவுற்ற பல்வேறு திட்டப்பணிகள், மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன. நெய்காரப்பட்டியில், 41.35 லட்ச ரூபாய் மதிப்பில் புது துணை சுகாதார நிலையம், 5.36 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சங்ககிரி ஒன்றிய அலுவலகம், கட்டிநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் 69.20 லட்ச ரூபாய் மதிப்பில் 4 வகுப்பறை கட்டடங்கள் உள்ளிட்டவை திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை சார்பில் 10.27 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலும், பொதுப்பணித்-துறை சார்பில் 86.50 லட்ச ரூபாய் என, 11.14 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணிகள் முடிவுற்று திறக்கப்பட்டுள்ளது,'' என்றார். எம்.எல்.ஏ., பழ-னிவேல் உள்பட அதிகாரிகள் பலர் உடனிருந்-தனர்.

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