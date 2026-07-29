/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சேலம் மாநகராட்சிக்கு 18 பேரிகார்டு வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:14 AM
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சேலம்; சேலம் மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில், பிறப்பு, இறப்பு பதிவு தொடர்பாக, தினமும், 200க்கும் மேற்பட்டோர் வந்து செல்கின்றனர். அங்கு கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும், வரிசைப்ப-டுத்தி அனுப்பவும், 'ரேபிடோ' நிறுவனம் சார்பில் நேற்று, 1.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், 18 நகரும் பேரிகார்டு(தடுப்புகள்), சமூக பொறுப்பு நிதியில் வழங்கப்பட்டன.
அவற்றை, மேயர் ராமச்சந்-திரன், கமிஷனர் லலித் ஆதித்ய நீலம், மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வழங்கினர்.