/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 186 மது பாட்டில் பறிமுதல்
ADDED : நவ 09, 2026 12:53 AM
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மேட்டூர்: தீபாவளிக்கு சட்டவிரோதமாக விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த, 186 குவார்ட்டர் மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார், பெண்ணை கைது செய்தனர்.
மேச்சேரி ஒன்றியம் மல்லிகுந்தம், சக்திசேகர் மனைவி போத்து, 50. இவர் தீபாவளியை முன்னிட்டு வீட்டருகே சட்டவிரோதமாக மதுபாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து, விற்பனை செய்வதாக மேச்சேரி போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
சம்பவ இடத்துக்கு நேற்று காலை, 9:00 மணிக்கு இன்ஸ்பெக்டர் அங்கப்பன் தலைமையில் சென்ற போலீசார், வீட்டருகே பதுக்கி வைத்திருந்த, 28 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 186 குவார்ட்டர் மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்து, பெண்ணை கைது செய்தனர்.