/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ரயிலில் 2.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்
ADDED : நவ 06, 2026 01:30 AM
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சேலம்: தன்பாத் - ஆலாப்புழா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் நேற்று, ரயில்வே தனிப்படை போலீசார், மொரப்பூரில் ஏறி சோதனை செய்தனர்.
பொதுப்பெட்டியில் கழிப்பறை அருகே கேட்பாரற்ற நிலையில் கிடந்த பையை எடுத்து பார்த்தபோது, 2.5 கிலோ கஞ்சா இருந்தது. அதை பறிமுதல் செய்து, சேலம் ரயில்வே போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். அதை கடத்தி வந்தவர்கள் குறித்து, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.விற்றவர் கைது
தலைவாசல் போலீசார், மும்முடியான் கோவில் பகுதியில் நேற்று ரோந்து சென்றனர். அப்போது முட்புதர் பகுதியில் இருந்து ஒருவர் ஓடினார். அவரை மடக்கிப்பிடித்து, முட்புதரில் சோதனை செய்தபோது, 1.1 கிலோ கஞ்சா பதுக்கி வைத்து, விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. விசாரணையில் புளியங்குறிச்சியை சேர்ந்த பசுபதி, 26, என தெரிந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார், கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.