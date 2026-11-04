/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ போதை மாத்திரை விற்ற 2 பேருக்கு காப்பு
ADDED : நவ 03, 2026 06:27 AM
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சேலம்; போதை மாத்திரை விற்பனை செய்த ரவுடி உள்ளிட்ட 2 பேரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
சேலம் அன்னதானப்பட்டி போலீசார், நேற்று அம்பாள் ஏரி ரோடு பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அங்கு சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்று கொண்டிருந்த இருவரிடம் விசாரித்ததில், முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியுள்ளனர். சோதனையிட்டதில் அவர்களிடம், 50 போதை மாத்திரை இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை போதைக்கு பயன்படுத்தியதும், அதை விற்பனை செய்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. தாதகாப்பட்டி, அம்பாள் ஏரி ரோடு பகுதியை சேர்ந்த ரவுடி கார்த்தி, 24, சாரதி, 25, ஆகிய இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடமிருந்த மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.