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சென்டர் மீடியன் மீது புல்லட் மோதி 2 பேர் பரிதாப பலி
சென்டர் மீடியன் மீது புல்லட் மோதி 2 பேர் பரிதாப பலி
ADDED : நவ 09, 2026 12:52 AM
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சங்ககிரி: சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி அடுத்த தேவன கவுண்டர் கிராமத்தை சேர்ந்த பழனிசாமி மகன் பிரதாப், 19.
இவரது நண்பரான நல்லப்ப நாயக்கன் தெருவை சேர்ந்த ராமச்சந்திரன் மகன் சபரி, 17. இருவரும் நேற்று இரவு, 7:15 மணியளவில், ராயல் என்பீல்டு புல்லட்டில், இடைப்பாடி மாநில சாலை, குப்பனுார் பைபாஸ், ஓட்டல் அருகே சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது, திடீரென நிலை தடுமாறி, சென்டர் மீடியன் மீது புல்லட் மோதியது. இந்த விபத்தில், நண்பர்கள் இருவரும் பலத்த காயமடைந்து, சங்ககிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லும் வழியில் பிரதாப் இறந்தார். சிகிச்சையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகு சபரியும் உயிரிழந்துவிட்டார்.இதுகுறித்து சங்ககிரி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.