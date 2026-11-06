/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ கத்தியை காட்டி மிரட்டிய ரவுடி உள்பட 2 பேர் கைது
ADDED : நவ 03, 2026 06:28 AM
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சேலம்; கத்தியை காட்டி மிரட்டிய வழக்கில், ரவுடி உள்ளிட்ட 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சேலம் நாராயணநகர், காந்தி மகான் தெருவை சேர்ந்தவர் சூர்யா, 36, இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு தனது வேலையை முடித்துக் கொண்டு வீடு திரும்பியுள்ளார். அங்கு வந்த இருவர் வழிமறித்து பணம் கேட்டு மிரட்டியுள்ளனர். சத்தம் போட்டதால், அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வரவே, இருவரும் தப்பியோடியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து சூர்யா அளித்த புகார் அடிப்படையில், சேலம் பட்டை கோயில் பகுதியை சேர்ந்த ரவுடி அசோக் என்ற பச்சைக்கிளி, 22, குறிஞ்சி நகர் பகுதியை சேர்ந்த பிரேம்குமார், 26 ஆகிய இருவரையும் கிச்சிபாளையம் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.