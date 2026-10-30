/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ரயில்வே பொருட்களை திருடிய 2 பேர் கைது
ADDED : அக் 29, 2026 03:58 AM
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சேலம்: ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார், சேலம் - கருப்பூர் ஸ்டேஷன்கள் இடையே கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டபோது, சந்தேகத்துக்கு இடமாக வந்த, 2 பேரை பிடித்து விசாரித்தனர்.
அதில் ரயில்வேக்கு சொந்தமான இரும்பு வளையங்கள், ஒயர்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை திருடியதும், கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தை சேர்ந்த ஹம்சா, 29, துாத்துக்குடி மாவட்டம் தேனாம்பட்டியை சேர்ந்த வேல்ராஜ், 33, என்பதும் தெரிந்தது. அவர்களை நேற்று கைது செய்த போலீசார், ரயில்வே பொருட்களை மீட்டனர்.