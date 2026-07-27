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தொழிலாளி கடத்தல் மேலும் 2 பேர் சிக்கினர்

தொழிலாளி கடத்தல் மேலும் 2 பேர் சிக்கினர்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:56 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:56 AM

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சேலம்: சேலம், அரிசிபாளையம் மாரியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்-தவர் சண்முகம், 54. அதே பகுதியில் உள்ள மாட்டுப்பண்-ணையில் பணிபுரிகிறார்.

அவரை கடந்த, 22ல் மர்ம கும்பல் கடத்தி, 1.25 லட்சம் ரூபாய் கேட்டு, பண்ணை உரிமையாளர் லோகநாயகியை மிரட்டியது. இப்புகாரில் பள்ளப்பட்டி போலீசார் விசாரித்த நிலையில், கடத்தல் கும்பல், சண்முகத்தை சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு, தாதகாப்பட்டியில் விட்டுச்சென்றனர். அவரிடம் நடந்த விசாரணைக்கு பின், வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், சிறுவன் உள்பட, 3 பேரை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் அழகாபுரம் சின்னபுதுாரை சேர்ந்த சந்தோஷ், 26, பெரமனுார் தமிழரசன், 23,

ஆகியோரை, நேற்று கைது செய்தனர்.

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