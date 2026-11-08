/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 182 கிலோ புகையிலை பதுக்கிய 2 பேர் கைது
ADDED : நவ 07, 2026 03:17 AM
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சேலம்: சேலம், கொண்டலாம்பட்டி போலீசார் நேற்று, அமானி கொண்டலாம்பட்டி, கிழக்கு வட்டத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டில் சோதனை செய்தனர். அப்போது மூட்டைகளில், 1.7 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், 182 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் இருந்ததால் பறிமுதல் செய்து விசாரித்தனர்.
அதில் வீடு வாடகைக்கு எடுத்து, அம்மாபேட்டை, பாலாஜி நகரை சேர்ந்த தியாகராஜன், 49, கோரிமேடு காலிகான், 55, ஆகியோர் பதுக்கியதும், கர்நாடகாவில் இருந்து புகையிலை பொருட்களை கடத்தி வந்து விற்று வந்ததும் தெரிந்தது. இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.