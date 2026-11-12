/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/வீட்டில் சாராய ஊறல் ரவுடி உள்பட 2 பேர் கைது
ADDED : நவ 12, 2026 01:40 AM
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மேட்டூர்: மேட்டூர், ஹவுசிங் போர்டை சேர்ந்தவர் நவாஷ், 32. மேட்டூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், ரவுடி பட்டியலில் உள்ளார். நேற்று காலை மேட்டூர் போலீசார், நவாஷ் வீட்டில் சோதனை செய்தபோது, ஒரு பேரலில், 15 லிட்டர் சாராய ஊறல் போட்டு பதுக்கி வைத்திருப்பது தெரிந்தது.
ஊறலை பறிமுதல் செய்த போலீசார், நவா ைஷ கைது செய்தனர்.
கொங்கணாபுரம் போலீசார் நேற்று, கன்னந்தேரி அருகே கரையானுாரில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது ஒரு வீட்டில் சோதனை செய்தபோது, சாராயம் காய்ச்ச, 3 பேரல்களில் ஊறல் போடப்பட்டிருந்தது தெரிந்தது. விசாரணையில் மாணிக்கம், 70, என்பவர் ஊறல் போட்டது தெரிந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார், 30 லிட்டர் சாராய ஊறல், அடுப்பு ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.