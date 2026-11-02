/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/1 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் விற்க முயன்ற 2 பேர் கைது
ADDED : நவ 02, 2026 02:01 AM
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நங்கவள்ளி: நங்கவள்ளி போலீசார், நேற்று காலை, குட்டப்பட்டி, 4 ரோடில் ரோந்து சென்றனர்.
அப்போது ஹீரோ ேஹாண்டா பைக்கில், இருவர் சந்தேகத்துக்கு இடமாக நின்றிருந்ததால் சோதனை செய்தனர். அப்போது, 1.1 கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரிந்தது. அதன் மதிப்பு, 55,000 ரூபாய். விசாரணையில், குட்டப்பட்டியை சேர்ந்த முரளி கிருஷ்ணன், 21, மகேந்திரன், 20, என தெரிந்தது. இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், கஞ்சா, பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர்.