/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மருத்துவமனையில் 2 கைதிகள் அனுமதி
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:16 AM
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சேலம்: சேலம் மாவட்டம் கெங்கவல்லியை சேர்ந்தவர் பூச்சி, 63. 'போக்சோ' வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இவருக்கு நேற்று காலை உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டதால், சிறை மருத்துவர்கள் முதலுதவி அளித்-தபின், சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அதேபோல் சென்னை போதைப்பொருள் நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட, சென்னையை சேர்ந்த ரமேஷ், 35, சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். அவரது கை, கால்களில் வீக்கம் ஏற்பட்டதால், சேலம் அரசு மருத்துவம-னையில் சேர்க்கப்பட்டு போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சிகிச்சை அளிக்-கப்படுகிறது.