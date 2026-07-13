/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 2 யுனிட் கிராவல் மண் வாகனத்துடன் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:15 AM
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சேலம்: சேலம், கருப்பூர் அடுத்த கொல்லப்பட்டி, கோரிமேட்டில், நேற்று காலை, மண்டல துணை தாசில்தார் பாலமுருகன் ஆய்வுக்கு சென்றார். அப்போது, 'ஸ்வராஜ் மஸ்தா' வாகனத்தை நிறுத்தி-விட்டு, டிரைவர் தப்பி ஓடிவிட்டார்.
சோதனையில் அந்த வாக-னத்தில், 2 யுனிட் கிராவல் மண் கடத்தி செல்வதும், வாகன உரி-மையாளர், தாத்தையங்கார்பட்டி, வட்டக்காட்டை சேர்ந்த தர்ம-லிங்கம் என்பதும் தெரிந்தது. பின் கிராவல் மண்ணுடன் வாக-னத்தை, கருப்பூர் போலீசில் ஒப்படைத்து புகார் அளிக்கப்பட்-டது. போலீசார் வழக்குபதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.