'ட்ரோன்' மூலம் கண்காணிப்பு 20 'குடி'மகன்களுக்கு அபராதம்
'ட்ரோன்' மூலம் கண்காணிப்பு 20 'குடி'மகன்களுக்கு அபராதம்
ADDED : நவ 16, 2026 03:19 AM
மேட்டூர்:மேட்டூர், மாதையன்குட்டை அடுத்த எலிகரடில், டி.எஸ்.பி., சண்முகசுந்தரம் தலைமையில் போலீசார், நேற்று மாலை, 'ட்ரோன்' மூலம் கண்காணித்தனர்.
அப்போது ஆங்காங்கே புதர் பகுதியில் அமர்ந்தும், கால்வாய் கரையோரம் அமர்ந்தும் பலர் மது அருந்துவது தெரிந்தது. அதன்படி, 20 பேரை பிடித்த போலீசார், அபராதம் விதித்து, பொது இடங்களில் அமர்ந்து மது அருந்தகூடாது என அறிவுரை கூறி அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் அப்பகுதியில் கால்வாய் மறுகரையில் விவசாய நிலத்தில் ஏர்கன் வைத்து பறவைகளை விரட்டிய, 16 வயது பள்ளி மாணவரை பிடித்து, ஏர்கன்னை பறிமுதல் செய்தனர்.அதேபோல் ஏற்காடு போலீசார், 'ட்ரோன்' மூலம் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது ஒரு மலைப்பகுதியில் பலர் மது அருந்துவதை கண்டறிந்து, அங்கு போலீசார் சென்றனர். பலர் தப்பி ஓடினர். சிலரை பிடித்தனர். பின் பொது இடத்தில் மது அருந்தியதாக, 20 பேர் மீது வழக்குப்பதிந்தனர். மது அருந்தி விட்டு வாகனம் ஓட்டியதாக, 55 பேர் மீது வழக்கு பதிந்து அப-ராதம்
விதித்தனர்.
விழிப்புணர்வு
ஏற்காடு இன்ஸ்பெக்டர் அமிர்தலிங்கம் தலைமையில் போலீசார், தனியே வசிக்கும் முதியவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று, விழிப்பு-ணர்வு ஏற்படுத்தினர். அப்போது, 'சந்தேகப்படும்படி யாரும் வந்தால் கதவை திறக்காமல் ஜன்னலை மட்டும் திறந்து பார்க்க வேண்டும். அவர்கள் நடவடிக்கையில் சந்தேகம் இருந்தால் போலீசாரை தொடர்பு கொள்ளவும்' என அறிவுறுத்தினர். அவர்கள் தொடர்பு கொள்ள போலீசாரின் மொபைல் எண்களை கொடுத்தனர்.