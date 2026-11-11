சேலம் மாநகரில் 200 டன் பட்டாசு கழிவு அகற்றம்

UPDATED : நவ 10, 2026 05:39 AM
ADDED : நவ 10, 2026 04:48 AM
சேலம்; தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, சேலம் மாநகரில் குவிந்திருந்த, 200 டன் பட்டாசு கழிவுகளை மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் அகற்றினர்.
இது குறித்து, மாநகராட்சி சார்பில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: சேலம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட, 60 வார்டுகளிலும் சேரும் குப்பை, கழிவுகளை, 19 காம்பெக்டர், 12 டிராக்டர், 19 டிப்பர் லாரிகள், 226 இலகு ரக வாகனங்களில் துாய்மை பணியாளர்களை கொண்டு வீடு, கடைகள், வணிக நிறுவனங்களில் இருந்து தினசரி, 522 டன் கழிவு சேகரிக்கப்படுகிறது.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, பட்டாசு கழிவுகளை அகற்ற நான்கு மண்டலங்களுக்கும் வழக்கமான வாகனங்களை விட கூடுதலாக, 1 ஜே.சி.பி., 2 டிப்பர் மற்றும் 12 இலகு ரக வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டது. குப்பை கழிவுகள் அகற்றும் பணியில், 791 நிரந்தர பணியாளர்களுடன், 1,608 தனியார் துாய்மை பணியாளர்கள் இணைந்து பணியாற்றினர். இதில் வழக்கமான குப்பை திடக்கழிவுகளுடன் கூடுதலாக, 200 டன் பட்டாசு கழிவுகளையும் அகற்றியுள்ளனர்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஓமலுாரில் 1 டன்
ஓமலுார் டவுன் பஞ்.,ல், தினமும் 6 டன் குப்பை சேகரிக்கப்படுகிறது. தீபாவளி பண்டிகை முடிந்ததால் நேற்று மட்டும், 7 டன் குப்பை அகற்றப்பட்டது. அதில் பட்டாசு குப்பையாக, 1 டன் அகற்றப்பட்டது.