பிரதான சாலையை சீரமைக்கக்கோரி மறியலில் ஈடுபட்ட 206 பேர் கைது
பிரதான சாலையை சீரமைக்கக்கோரி மறியலில் ஈடுபட்ட 206 பேர் கைது
UPDATED : அக் 24, 2026 04:32 AM
ADDED : அக் 24, 2026 03:54 AM
ஏற்காடு: ஏற்காடு, கொளகூரை சுற்றி, 10க்கும் மேற்பட்ட மலைக்கிராமங்கள் உள்ளன. அந்த கிராமங்க-ளுக்கு செல்லும் சாலையை சீரமைத்து தரக்-கோரி, பழங்குடியினர் போராட்டம் முன்னணி இயக்கத்தினர், எல்.ஜே.கே., கட்சியினர், மலைக்-கிராம மக்கள் நேற்று, ஏற்காடு ஒன்றிய அலுவ-லகம் முன் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்தனர். அதற்கு காலை, 11:30 மணிக்கு ஒண்-டிக்கடை ரவுண்டானாவில் கூடி, ஒன்றிய அலுவ-லகம் நோக்கி ஊர்வலமாக சென்றனர். படகு இல்ல சந்திப்பு சாலையில் சென்றபோது, மறி-யலில் ஈடுபட்டனர். ஏற்காடு போலீசார், நெடுஞ்-சாலை, ஒன்றிய அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்தியும் பலனில்லை.
இந்நிலையில் போராட்டக்
காரர்கள், ஒன்றிய அலுவலகத்தில் போராடலாம்; மறியலை தொடரலாம் எனக்கூறி, 3 பிரிவாக பிரிந்து வாக்குவாதம் செய்து கொண்டனர். இதனால் முன்னணி இயக்கத்தினர், அங்கிருந்து சென்றனர். போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு, போராட்டம் கைமீறி போவதை அறிந்த போலீசார், 96 பெண்கள் உள்பட, 206 பேரை கைது செய்து, மாலையில் விடுவித்தனர்.
இப்பிரச்னையால் ஏற்காடில் இருந்து சேலம் செல்லும் முக்கிய சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட, குப்பனுார் மலைப்பாதை வழியே வாகனங்களை, போலீசார் திருப்பி
விட்டனர்.