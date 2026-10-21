/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/நிலத்தகராறில் மோதல் 21 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : அக் 21, 2026 05:15 AM
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தாரமங்கலம்;தாரமங்கலம்,
காடம்பட்டியை சேர்ந்த, வக்கீல் கனிமொழி, 26. இவருக்கும் பக்கத்து
வீட்டை சேர்ந்த சண்முகசுந்தரம், 42, என்பவருக்கும் நிலப்பிரச்னை
இருந்தது. சண்முகசுந்தரம் தரப்பினர், கடந்த, 15ல் நில அளவீடு
செய்தனர். அதற்கு கனிமொழி, 'வழக்கு நிலுவையில் உள்ளபோது எதற்கு
அளவீடு செய்கிறீர்கள்' என கேட்டார்.
சண்முகசுந்தரம் தரப்பினர்
திட்டவே, கனிமொழி வீடியோ எடுத்தார். இருதரப்பினர் இடையே தகராறு
ஏற்பட்டு தாக்கிக்கொண்டனர். சண்முகசுந்தரம் தரப்பினர்,
கனிமொழியின் மொபைல் போன், வீட்டின் ஜன்னல், 3 இருசக்கர வாகனங்களை
அடித்து சேதப்படுத்தினர். இருதரப்பிலும் காயம் அடைந்து, 3 பேர்,
ஓமலுார் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இருதரப்பு
புகார்படி,21 பேர் மீது தாரமங்கலம் போலீசார் நேற்று முன்தினம்
வழக்குப்பதிந்தனர்.