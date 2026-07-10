/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ஆசிரியை வீட்டில் 23 பவுன் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:59 AM
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இடைப்பாடி:மகுடஞ்சாவடி, எர்ணாபுரம், அண்ணா நகரை சேர்ந்தவர் குமரவேல், 47. இவரது மனைவி புவனேஸ்வரி, இடைப்பாடி அருகே கோனேரிப்பட்டி அரசு பள்ளி ஆசிரியையாக பணிபுரிகிறார். இவர் கலந்தாய்வுக்கு, கணவருடன் நேற்று முன்தினம் சேலம் சென்றுவிட்டு இரவு, 10:30 மணிக்கு வீடு திரும்பினார்.
கேட்டை திறந்து உள்ளே சென்றபோது, பூட்டு உடைக்கப்பட்டு கதவு திறந்திருந்தது. அதிர்ச்சி அடைந்த தம்பதியர், உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் இருந்த, 23 பவுன் தங்க நகைகள், வெள்ளி கொலுசு, வெள்ளி டம்ளர், 10,000 ரூபாய் திருடுபோனது தெரிந்தது. இதுகுறித்த தகவல்படி, சங்ககிரி டி.எஸ்.பி., சுரேஷ்குமார் விசாரித்தார். மகுடஞ்சாவடி போலீசார், கைரேகை நிபுணர்களை வரவழைத்து தடயங்களை சேகரித்தனர். 'சிசிடிவி' கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.