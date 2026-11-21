மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க முகாமில் 235 பேர் மனு வழங்கல்
மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க முகாமில் 235 பேர் மனு வழங்கல்
ADDED : நவ 18, 2026 06:02 AM
பனமரத்துப்பட்டி:தமிழ்நாடு
மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பில், தேவை அடிப்படையிலான முகாம்,
பனமரத்துப்பட்டி வட்டார அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது. ஒன்றிய
ஆணையாளர் பழனிசாமி, வட்டார இயக்க மேலாளர் கவிதா ஆகியோர் தலைமை
வகித்தனர்.
இதில், ஊரக வளர்ச்சி, வருவாய், வேளாண்,
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை, சமூக நலத்துறை உள்ளிட்ட, 10 அரசு
துறைகளின் அதிகாரிகள் பங்கேற்று, பொதுமக்களிடம் இருந்து மனுக்களை
பெற்றனர். மகளிர் உரிமை தொகை, தையல் இயந்திரம், முதியோர்
உதவித்தொகை, இலவச வீட்டுமனை உள்ளிட்டவை வழங்கக்கோரி, 235 பேர்
விண்ணப்பம் அளித்தனர்.
மகளிர் திட்ட வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்
தமிழ்தேவி, ராஜம்மாள், கோமதி, சுமதி, மஞ்சு ஆகியோர் முகாமை
ஒருங்கிணைத்தனர். இதில், பனமரத்துப்பட்டி ஒன்றியத்தில் உள்ள, 20
கிராம ஊராட்சிகளை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.