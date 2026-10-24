இன்று முதல் வரும் 26 வரை 250 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்
இன்று முதல் வரும் 26 வரை 250 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்
ADDED : அக் 23, 2026 05:29 AM
சேலம்: வார விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு போக்குவரத்துக்கழக சேலம் கோட்டம் சார்பில், இன்று முதல், வரும், 26 வரை, சேலம், பெங்களூரு, சென்னை, ஓசூர், கோவை, திருப்பூர், திருவண்ணாமலை, சிதம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதி-களில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு, 250 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
தி.மலை கிரிவலம்
ஐப்பசி பவுர்ணமியை முன்னிட்டு, திருவண்-ணாமலை கிரிவலம் செல்லும் பக்தர்கள் வச-திக்கு, வரும், 25, 26ல், சேலம், ஆத்துார், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, ஓசூர், பெங்களூருவில் இருந்து சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளது. குறிப்பாக, 25 காலை, 10:00 முதல் இரவு, 10:00 மணி வரை, சேலம், தர்மபுரி, ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்டுகளில் இருந்து, ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு பஸ் திரு-வண்ணாமலைக்கு இயக்கப்படும். பயணியர், போக்குவரத்துக்கழக முன்பதிவு மையம், www.tnstc.in என்ற இணையதளம், அதற்கான செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணம் செய்-யலாம்.