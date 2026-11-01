/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கொழுந்தனுடன் அண்ணி 3 குழந்தைகள் மாயம்
ADDED : அக் 31, 2026 06:09 AM
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தாரமங்கலம்:கர்நாடகா
மாநிலம் சாமராஜ நகரை சேர்ந்தவர் பிரபு, 30. இவருக்கு, 25 வயதில் மனைவி,
இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். இவர் கர்நாடகாவில் கல் உடைக்கும் தொழில்
செய்கிறார். அவர் குடும்பத்துடன், ஆயுத பூஜைக்கு சொந்த ஊரான
தாரமங்கலம், அருணாசலம்புதுாருக்கு வந்தார்.
இந்நிலையில்
பிரபுவின் மனைவி, இரு குழந்தைகளை நேற்று முன்தினம் காணவில்லை. அதேபோல்
அருணாசலம்புதுாரில் குடும்பத்துடன் வசித்த பிரபுவின் தம்பி
ராஜ்குமார், 28, அவரது, 4 வயது மகனையும் காணவில்லை. இதனால் மனைவி, இரு
குழந்தைகளை மீட்டுத்தரும்படி, பிரபு புகார்படி தாரமங்கலம்
போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.