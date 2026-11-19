ADDED : நவ 18, 2026 06:03 AM
சேலம்:சேலம் கொண்டப்பநாயக்கன்பட்டி,
அசோக் நகரை சேர்ந்தவர் அம்சத், 65. இவர் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு,
12:30 மணிக்கு கருப்பூர் நாரணம்பாளையம் பிரிவு சர்வீஸ் சாலையில் நடந்து
சென்றார்.
அப்போது அடையாளம் தெரியாத வாகனம், மோதி சம்பவ
இடத்திலேயே அம்சத் இறந்தார். கருப்பூர் போலீசார் இறந்தவரின் உடலை
மீட்டு, விசாணை நடத்தி வருகின்றனர்.
*ஓமலுார் அருகே காமலாபுரம்
அடுத்துள்ள குப்பூரில், சேலம் - தர்மபுரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில்
நேற்று காலை, 11:10 மணியளவில், தாராபுரம் பகுதியிலிருந்து அடையாளம்
தெரியாத, 60 வயதுள்ள முதியவர், தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்க முயன்றார்.
அப்போது காமலாபுரம் பகுதியிலிருந்து, தீவட்டிப்பட்டி நோக்கி
சென்ற டிப்பர் லாரி மோதியதில், சம்பவ இடத்திலேயே கால் முறிந்த
நிலையில் அசைவின்றி கிடந்தார். அவரை மீட்ட ஓமலுார் போலீசார், சேலம் அரசு
மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த
மருத்துவர்கள், ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். டிப்பர்
லாரியை பறிமுதல் செய்து, தப்பியோடிய டிரைவர் குறித்து விசாரித்து
வருகின்றனர்.
*சேலம் வீராணம், சுக்கம்பட்டி மாரியம்மன் கோவில்
தெருவை சேர்ந்தவர் மனோன்மணி, 65, நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு
சுக்கம்பட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள மளிகை கடைக்கு சென்றுவிட்டு
மீண்டும் வீடு திரும்பினார். அப்போது மயக்கமடைந்து சாலையில்
விழுந்தார். அவ்வழியாக வந்த லாரி மனோன்மணி தலை மீது ஏறி இறங்கியது.
இதில் தலை நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
வீராணம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.