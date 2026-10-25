போதை மாத்திரை விற்ற 3 பேர் கைது

ADDED : செப் 28, 2026 01:34 AM
சேலம்: சேலம், அல்லிக்குட்டையை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 20. செவ்-வாய்ப்பேட்டை கால்நடை கருத்தடை மையத்தில் பணிபுரிகிறார்.
இவர் வீராணம் போலீசில் நேற்று அளித்த புகாரில், 'மன்னார்பா-ளையம் பிரிவு அருகே சிலரிடம், வலி நிவாரண மாத்திரைகளை பெற்று போதைக்கு பயன்படுத்தினேன். உடல் நலம் பாதிக்கப்-பட்டு மருத்துவர்களிடம் சென்றபோது உயிருக்கு ஆபத்து என மருத்துவர் கூறியதால் மாத்திரை வாங்குவதை நிறுத்திவிட்டேன். வேறு யாரும் பாதிக்கக்கூடாது என்பதால், போதை மாத்திரை விற்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என கூறியி-ருந்தார்.உடனே போலீசார், மன்னார்பாளையம் பிரிவில் ரோந்து சென்-றனர். சந்தேகப்படும்படி நின்றிருந்தவர்களை பிடித்து விசாரித்-ததில், பொன்னம்மாபேட்டை விக்னேஷ், 20, புத்து மாரியம்மன் கோவில் தெரு தனுஷ், 21, ராஜகணபதி கோவில் தெரு அய்-யனார், 22, என தெரிந்தது. அவர்களிடம் சோதனை செய்ததில், 170 வலி நிவாரண மாத்திரைகளை வைத்திருந்தது தெரிந்தது. 3 பேரையும் கைது செய்து, மாத்திரைகளை பறிமுதல்
செய்தனர்.