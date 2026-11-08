/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சர்வீஸ் ஸ்டேஷனில் தீ 3 சரக்கு வாகனம் நாசம்
ADDED : நவ 07, 2026 03:24 AM
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சேலம்; சேலம், அமானி கொண்டலாம்பட்டி காட்டூரில், தனியார் கனரக வாகன சர்வீஸ் ேஷாரூம் உள்ளது. அங்கு நேற்று இரவு ஊழியர்கள் பணி முடிந்து, ேஷாரூமை பூட்டிச்சென்றனர்.
சிறிது நேரத்தில் உள்ளே தீப்பிடித்து எரியத்தொடங்கியது. இதை அறிந்து, செவ்வாய்ப்பேட்டை தீயணைப்பு உதவி மாவட்ட அலுவலர் சிவகுமார் தலைமையில் வீரர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று, தீயை அணைக்க முயன்றனர். இதில் வாகன பாகங்கள் வெடித்து சிதறியதால், தீ அணைக்கும் பணியில் தாமதம் ஏற்பட்டது. 2 மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர். 3 சரக்கு வாகனங்கள், உதிரி பாகங்கள் எரிந்து சேதமாகின. கொண்டலாம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.