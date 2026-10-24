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டாரஸ் லாரி - கார் மோதல் சேலத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி
டாரஸ் லாரி - கார் மோதல் சேலத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி
UPDATED : அக் 23, 2026 11:00 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:31 PM
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சேலம்: சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடியில், சிமென்ட் லோடு ஏற்றிய டாரஸ் லாரி, கோவை சென்று கொண்டிருந்தது. இன்று (அக்.,23) அதிகாலை, 3:30 மணிக்கு, அரியானுார் மேம்பாலம் அருகே சென்றபோது, 'இன்னோவா கிரிஸ்டா' கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து லாரி பின்புறம் மோதியது. இதில், காரில் இருந்த, 4 பேரும் படுகாயமடைந்தனர்.
ஆட்டையாம்பட்டி போலீசார், அவர்களை மீட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். இவ்விபத்தில், சேலம், பட்டைக்கோவிலை சேர்ந்த விக்ரம், 29, ஜங்ஷன் கார்த்தி, 35, பூலாம்பட்டி முருகன், 41, ஆகியோர் இன்று உயிரிழந்தனர். காரை ஓட்டிய, திருவாக்கவுண்டனுாரை சேர்ந்த அரவிந்த், 30, சிகிச்சையில் உள்ளார்.