/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பைக் திருடிய 3 பேர் கைது
ADDED : அக் 21, 2026 05:16 AM
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சங்ககிரி:சங்ககிரி,
கிடையூரை சேர்ந்தவர் சக்திவேல். லாரி பட்டறையில் பணிபுரிகிறார்.
இவரது மூத்த மகன் பூஜித் பயன்படுத்தி வந்த, கே.டி.எம்., பைக், கடந்த ஆக.,
25 இரவு, வீடு முன் நிறுத்தியிருந்த நிலையில் திருடுபோனது.
இதுகுறித்த புகார்படி, சங்ககிரி போலீசார், அப்பகுதியில் உள்ள,
'சிசிடிவி' கேமராக்களை ஆய்வு செய்து விசாரித்ததில்,
பெத்தநாயக்கன்பாளையம், குன்னுாரை சேர்ந்த வைரமுத்து, 20, கலைமணி,
19, சூலாங்குறிச்சி தினேஷ், 22, என தெரிந்தது. நேற்று, 3 பேரையும் கைது
செய்து, பைக்கை மீட்டனர்.