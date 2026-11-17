/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/3 மாதமே ஆன குழந்தை பலி
ADDED : நவ 16, 2026 03:16 AM
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சேலம்: சேலம், மணியனுார், சின்னகாளியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார், 30. இவரது மனைவி மேகலபிரியா. இவரது, 3 மாத குழந்தை யாஷ்விகா. நேற்று அதிகாலை, 3:00 மணிக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்து விட்டு, குழந்தையை, மேகலபி-ரியா துாங்க வைத்தார்.
7:30 மணிக்கு பார்த்தபோது குழந்தை அசைவின்றி இருந்தது. அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர், குழந்தையை சேலம் அரசு மருத்து-வமனைக்கு துாக்கி சென்றபோது, ஏற்கனவே இறந்தது தெரியவந்-தது. அன்னதானப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.