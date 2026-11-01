வெள்ளி கொள்ளையில் மேலும் 3 பேர் சிக்கினர்

ADDED : அக் 31, 2026 06:06 AM
சேலம்:சேலம்,
பள்ளப்பட்டி சின்னேரி வயக்காடை சேர்ந்தவர் பாலசுப்ரமணி, 58.
இவரது வெள்ளி பட்டறையில், 550 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள், கடந்த, 12ல்
கொள்ளை யடிக்கப்பட்டன. பள்ளப்பட்டி போலீசார்
வழக்குப்பதிந்தனர்.
தனிப்படை போலீசார் விசாரித்து, கோவையை சேர்ந்த
முக்கிய குற்றவாளி அபிேஷக், 21, உள்பட, 10 பேரை கைது செய்து, 323 கிலோ
வெள்ளி பொருட்களை மீட்டனர். இந்நிலையில் தஞ்சாவூரை சேர்ந்த முருகானந்தம், 48, ராஜா, 37, கோவை, பெரிய நாயக்கன்
பாளையம்
அய்யனார், 30, ஆகியோரை, நேற்று கைது செய்தனர். இதில் முருகானந்தம்
மீது, கொள்ளை உள்பட, 200க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளது,
விசாரணையில் தெரியவந்தது. அவர்களிடம், 10 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள்,
பட்டறையில் எடுத்துச்சென்ற ஹார்டுடிஸ்க் ஆகியவற்றை மீட்டு, டாடா
இண்டிகா கார், கொள்ளைக்கு பயன்படுத்திய இரும்பு கட்டிங் இயந்திரம்,
உளி, இரும்பு ராடு உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்தனர். இந்த
வழக்கில் கைது எண்ணிக்கை, 13 ஆக உயர்ந்துள்ளது.