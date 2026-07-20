/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/மது விற்ற 3 பேர் சிக்கினர்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:22 AM
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ஓமலுார்: ஓமலுார், திமிரிக்கோட்டை பஸ் ஸ்டாப் பகுதியில், சேலம், இரும்பாலை மதுவிலக்கு போலீசார் நேற்று முன்தினம் ரோந்து சென்றனர்.
அப்போது அதே பகுதியை சேர்ந்த ராஜ்மோகன், 40, அரசு மது-பாட்டில்களை வைத்து விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார், 16 பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
அதேபோல் நேற்று, பண்ணப்பட்டி புதுார் ஏரிக்கரையில், மது-பானம் விற்ற, மாரக்கவுண்டன்புதுாரை சேர்ந்த சசிகுமார், 35, வக்கீல், 51, ஆகியோரை, மதுவிலக்கு போலீசார் கைது செய்-தனர். அவர்களிடம், 7 பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.--