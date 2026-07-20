/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/'போதை' மாத்திரை விற்ற 3 பேர் சிக்கினர்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:20 AM
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சேலம்: சேலம் மாநகர வடக்கு போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார், சூரமங்கலத்தில் நேற்று ரோந்து சென்றனர். அப்போது, நரசோதிப்பட்டி, ஓம் சக்தி நகர், பெருமாள் மலை கரடு பகு-தியில், சந்தேகத்துக்கு இடமாக நின்றிருந்த, 3 பேரை பிடித்து விசாரித்ததில், ஜாகீர் அம்மாபாளையத்தை சேர்ந்த சூர்யபிரகாஷ், 24, சித்திக் அலி, 24, முகமது அத்திக், 23, என தெரிந்தது.
அவர்களை சோதனை செய்ததில், வலி நிவாரணி மாத்திரை-களை, அதிக விலைக்கு போதைக்காக விற்க, அங்கு நின்றிருந்தது தெரிந்தது. அவர்களை கைது செய்த போலீசார், 372 மாத்தி-ரைகள், இரு மொபைல் போன்களை பறிமுதல் செய்து, சூரமங்-கலம் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். போலீசார், அவர்களுக்கு மாத்திரை வழங்கியது யார் என, விசாரிக்கின்றனர்.