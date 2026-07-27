ரூ.45 லட்சம் கடனுக்கு ரூ.3 கோடி வசூல் 3 பேருக்கு வலை; துப்பாக்கி பறிமுதல்
ரூ.45 லட்சம் கடனுக்கு ரூ.3 கோடி வசூல் 3 பேருக்கு வலை; துப்பாக்கி பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:58 AM
சேலம்: லாரி உரிமையாளர் உள்பட, 3 பேர், 45 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கிய நிலையில், 3.06 கோடி ரூபாய் கட்டியுள்ளனர். அப்படி இருந்தும் மேலும், 65.7 லட்சம் ரூபாய் கேட்டு மிரட்டிய, நிதி நிறுவன அதிபர் உள்பட, 3 பேரை, போலீசார் தேடுகின்றனர்.
சேலம், மல்லுாரை சேர்ந்தவர் முத்துசாமி, 53. தையல் கடை வைத்துள்ளார். இவர், சேலம் எஸ்.பி., குத்தாலிங்கத்திடம், சமீ-பத்தில் அளித்த புகார் மனு:கடந்த, 2020ல் தொழில் விஷயமாக வீரபாண்டியை சேர்ந்த நிதி நிறுவன அதிபர் சின்னுசாமியிடம், 33 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்-கினேன். 6 ஆண்டில் அதிக அளவில் கந்து வட்டி போட்டதால், 1.7 கோடி ரூபாய் கட்டினேன். மேலும், 15 லட்சம் ரூபாய் கேட்டு மிரட்டல் விடுத்து, மனைவி, தாயை தகாத வார்த்தையில் பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். சின்னுசாமியிடம் வேலை பார்க்கும் ராஜ்குமார், ரமேஷ் ஆகியோர், வீட்டுக்கு வந்து பணம் கேட்டு கொலை மிரட்டல் விடுக்கின்றனர். இவ்வாறு அவர் கூறி-யிருந்தார்.
அதேபோல் மல்லுார், ஏர்வாடியை சேர்ந்த, லாரி வைத்து தொழில் செய்யும் தங்கரத்தினம், 53, என்பவரும் புகார் அளித்தார். அதில், 'சின்னுசாமியிடம், 11 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றதற்கு, இதுவரை, 1.3 கோடி கட்டியுள்ளேன். மேலும், 50 லட்சம் கேட்டு வீட்டில் வந்து தகராறு செய்து கைத்துப்பாக்கியை காட்டி கொலை மிரட்டல் விடுக்கிறார்' என கூறியிருந்தார்.
மேலும் மல்லுார், ஏர்வாடியை சேர்ந்த லாரி டிரைவர் சந்திரசேகர், 55, அளித்த புகாரில், 'சின்னுசாமியிடம், 1 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்று, 6 லட்சம் ரூபாய் கட்டிவிட்டேன். மேலும், 70,000 ரூபாய் கேட்டு மிரட்டல் விடுக்கிறார்' என கூறியிருந்தார்.
இதுகுறித்து, எஸ்.பி., உத்தரவுப்படி, மல்லுார் போலீசார் விசா-ரித்து, சின்னுசாமி, ராஜ்குமார், ரமேஷ் மீது, கந்து வட்டி தடுப்பு சட்டம், கொலை மிரட்டல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில், கடந்த, 15ல் வழக்குப்பதிந்தனர்.
நேற்று முன்தினம் போலீசார், சின்னுசாமி வீட்டுக்கு சென்று சோதனை செய்தபோது, துப்பாக்கியை பறிமுதல் செய்தனர். அங்கு சின்னுசாமி இல்லை. அதனால் அவர் உள்பட, 3 பேரை, போலீசார்
தேடுகின்றனர்.