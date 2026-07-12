அம்பேத்கர் சிலை மூடல் கல்வீச்சில் 3 போலீசார் காயம்
அம்பேத்கர் சிலை மூடல் கல்வீச்சில் 3 போலீசார் காயம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:22 AM
ஆத்துார்:சேலம் மாவட்டம் கெங்கவல்லி அருகே ஒதியத்துாரில், அம்பேத்கர் சிலையை திறந்ததற்கு, மற்றொரு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இதுதொடர்பாக நேற்று இரவு, 8:00 மணிக்கு, ஆத்துார் ஆர்.டி.ஓ., தமிழ்மணி, சேலம் எஸ்.பி., குத்தாலிங்கம் ஆகியோர், சிலை உள்ள இடத்தில், அதை அமைத்தவர்களிடம் பேச்சு நடத்தினர். அப்போது, 'அம்பேத்கர் சிலையை மூடினால், அருகே உள்ள மற்ற தலைவர்களின் சிலைகளையும் மூட வேண்டும்' என்றனர்.ஆர்.டி.ஓ., 'சாலை பகுதியை நோக்கி உள்ள சிலை அமைப்பை மாற்று திசையில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இல்லை எனில் அம்பேத்கர் உள்பட காமராஜர், ராஜிவ்காந்தி சிலைகளும் மூடப்படும்' என்றார்.ஒரு தரப்பினர், சிலையை மூட எதிர்ப்பு தெரிவித்து கோஷம் எழுப்பினர். தொடர்ந்து கற்களை எடுத்து, பாதுகாப்புக்கு நின்றிருந்த போலீசார் மீது வீசினர். போலீஸ்காரர்களான அம்பிகா, அருள்பிரகாஷ், ரத்தினவேல் மற்றும் இரு பெண் என, 5 பேர் காயம் அடைந்தனர். அவர்கள், கெங்கவல்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். தொடர்ந்து, 'வஜ்ரா' வாகனத்தில் தண்ணீர் பீய்ச்சி அடித்து, லேசான தடியடி நடத்தி கூட்டத்தை கலைத்தனர். இரவு, 10:20 மணிக்கு, வருவாய்த்துறையினர், அம்பேத்கர் சிலையை சுற்றி, தகர சீட் போட்டு மறைத்தனர். மற்ற சிலைகளையும் மறைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். மேலும் கற்கள் வீசி தாக்கியது தொடர்பாக, 11 பேரை, ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்துச்சென்று போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். அங்கு பதற்றம் நிலவுவதால், போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.