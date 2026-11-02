/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட 3 ரவுடிகள் கைது
ADDED : நவ 02, 2026 02:11 AM
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சேலம்: சேலம், சன்னியாசிகுண்டு தேங்காய் குடோனை சேர்ந்தவர் சபரி காளிமுத்து, 27.
கூலித்தொழிலாளியான இவர், கடந்த, 30 இரவு, அதே பகுதியில் நடந்து சென்றபோது, 2 பேர் வழிமறித்து, கத்தியை காட்டி மிரட்டி, 4,850 ரூபாயை பறித்துக்கொண்டு தப்பினர். அவர் புகார்படி, கிச்சிப்பாளையம் போலீசார் விசாரித்தனர். அதில் கிச்சிப்பாளையத்தை சேர்ந்த ரவுடிகள் சாரதி, 30, சின்னவர், 27, என தெரிந்தது. அவர்களை, நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர். இதில் சின்னவர் மீது, இரு கொலை வழக்குகள் உள்ளதும் தெரியவந்தது.அதேபோல் பொன்னம்மாபேட்டையை சேர்ந்த பிரித்விராஜ், 35, பட்டைக்கோவில் பகுதியில் நடந்து சென்றபோது, 3,000 ரூபாய் பறித்த, ஓந்தாபிள்ளைக்காடை சேர்ந்த ரவுடி கார்த்தி, 27, என்பவரையும், போலீசார் கைது செய்தனர்.