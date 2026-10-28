பள்ளி செல்லாமல் பிறந்த நாள் கொண்டாடிய 3 மாணவர்கள் குமாரபாளையத்தில் மீட்பு
பள்ளி செல்லாமல் பிறந்த நாள் கொண்டாடிய 3 மாணவர்கள் குமாரபாளையத்தில் மீட்பு
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 AM
ஓமலுார்: பள்ளி செல்லாமல், பிறந்த நாள் கொண்டாடிய காடையாம்பட்டடியை சேர்ந்த மூன்று மாணவர்கள், குமாரபாளையத்தில் மீட்கப்பட்டனர்.
சேலம் மாவட்டம், காடையாம்பட்டி தாலுகா, பாலிக்காடு காட்டுவளவு பகுதியை சேர்ந்த வீராச்சாமி, 40. இவரது மகன் ராஜா, 12, செம்மாண்டப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், 6ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். வழக்கம் போல் நேற்று பள்ளிக்கு புறப்பட்டவர்,அங்கு செல்லவில்லை. எனவே, மகனை கண்டுபிடித்து தருமாறு, ஓமலுார் போலீசில் நேற்று இரவு 8:00 மணிக்கு புகார் அளித்தார்.
மேலும் ராஜாவுடன், அவரது நண்பர்களான கவுசிக், 14, (9ம் வகுப்பு). ஸ்ரீதர், 15, (10ம் வகுப்பு) ஆகியோரும் காணவில்லை என தெரிய வந்து, போலீசார் இரவில் தேடத்துவங்கினர். இந்நிலையில் காணாமல் போன சிறுவர்கள், குமாரபாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உள்ளதாக, ஓமலுார் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்து. அவர்களை மீட்டு வர சென்றனர்.
இது குறித்து போலீசார் கூறுகையில்,'செம்மாண்டப்பட்டியை சேர்ந்த ஹரிஷ், 13, பெரியப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், 8ம் வகுப்பு பயின்று வருகிறார். அவரது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட, ராஜா, கவுசிக், ஸ்ரீதர் ஆகியோர், பவானி கூடுதுறையில் உள்ள கோவிலுக்கு சென்று விட்டு, குமார
பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்த போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டனர்' என்றனர்.