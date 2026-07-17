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சர்வதேச கைப்பந்தில் பங்கேற்பு 3 மாணவிக்கு தங்க நாணயம்
சர்வதேச கைப்பந்தில் பங்கேற்பு 3 மாணவிக்கு தங்க நாணயம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:28 AM
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சேலம்: சர்வதேச பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு சார்பில், சர்வதேச பள்ளி மாணவர்களுக்கான கைப்பந்து போட்டி, சீனாவில் கடந்த, 1 முதல், 10 வரை நடந்தது. அதில் இந்திய அணி சார்பில் பங்-கேற்ற, சேலம் மாவட்டம் ஆத்துாரை சேர்ந்த, தனியார் பள்ளி மாணவியர் சாதனா, கனிஷ்கா, சவுமியா ஆகியோர், 10ம் இடம் பிடித்தனர்.
அவர்கள் கடந்த, 12ல் ஊர் திரும்பினர். தொடர்ந்து, 3 மாண-வியர், பயிற்சியாளர் பரமசிவம் ஆகியோருக்கு, தலா ஒரு கிராமில் தங்க நாணயம் வழங்கி, சேலம் மாவட்ட கைப்பந்து கழக தலைவர் ராஜ்குமார் பாராட்டினார். கழக ஆலோசகர் விஜ-யராஜ், துணை தலைவர்கள் ராஜாராம், அகிலாதேவி, செயலர் சண்முகம், பொருளாளர் விஜயகுமார் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் உட-னிருந்தனர்.