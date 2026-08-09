/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ கிராவல் மண் கடத்தல் 3 டிராக்டர் பறிமுதல்
ADDED : ஆக 09, 2026 04:52 AM
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மல்லுார்:மல்லுார்
அருகே சந்தியூர் - ஆட்டையாம்பட்டி ஏரியில், சேலம் கனிமவள உதவி
இயக்குனர் ஈஸ்வரன் தலைமையில் குழுவினர், சமீபத்தில் சோதனை
மேற்கொண்டனர்.
அப்போது அதிகாரிகளை கண்டதும், அங்கிருந்த கும்பல்
தப்பி ஓடிவிட்டது. அங்கிருந்த, 3 டிராக்டர்களை சோதனை செய்ததில்,
தலா, 1 யுனிட் கிராவல் மண் கடத்தி செல்ல தயாராக நிறுத்தி வைத்திருந்தது
தெரிந்தது. பின் மண்ணுடன் டிராக்டர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு,
மல்லுார் போலீசில் ஒப்படைத்து புகார் அளிக்கப்பட்டது. போலீசார்,
நேற்று முன்தினம் வழக்குபதிந்து, டிராக்டர் டிரைவர், அதன்
உரிமையாளரை தேடுகின்றனர்.