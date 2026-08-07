நாளை முதல் 300 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:58 AM
சேலம்: ஆடிப்பெருக்கு, வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழக, சேலம் கோட்டம் சார்பில், நாளை முதல், ஆக., 3 வரை, 300 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதன்-படி சேலம், பெங்களூரு, சென்னையின் கிளாம்பாக்கம், ஓசூர், கோவை, திருப்பூர், திருவண்ணாமலை, சிதம்பரம் பஸ் ஸ்டாண்-டுகளில் இருந்து இயக்கப்படும்.
குறிப்பாக சென்னையில் இருந்து சேலம், நாமக்கல், ஓசூர், தர்ம-புரி, மேட்டூருக்கு இயக்கப்படும். அதேபோல் சேலத்தில் இருந்து சென்னை, மதுரை, சிதம்பரம், காஞ்சிபுரம், பெங்களூருக்கும், பெங்களூருவில் இருந்து சேலம், திருவண்ணாமலை, திருச்சி, மதுரை, கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர்; ஓசூரில் இருந்து சேலம், சென்னை, புதுச்சேரி, கடலுார், திருச்சி, மதுரை, கோவை, திருப்பூர்; நாமக்கல்லில் இருந்து சென்னை; திருச்சியில் இருந்து ஓசூர்; திருவண்ணாமலை மற்றும் ஈரோட்டில் இருந்து பெங்களூருக்கு இயக்கப்படும். அதற்கு அரசு விரைவு போக்குவ-ரத்து கழக முன்பதிவு மையம், அதன் இணையதளம், செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்கலாம்.நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலையில் வல்வில் ஓரி விழாவை முன்னிட்டு, ஆக., 2, 3ல் நாமக்கல், ராசிபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டு-களில் இருந்து, 25 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படும்.
ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு, சேலம், தர்மபுரி மற்றும் பிற ஊர்-களில் இருந்து மேட்டூர், பவானி கூடுதுறை, கொடுமுடி, மோகனுார், மேச்சேரி பத்ரகாளியம்மன் கோவில், பூலாம்பட்டி, கல்வடங்கம், ஒகேனக்கல், டி.அம்மாபேட்டை, நீர்ப்பத்துறை, கே.ஆர்.பி., அணைக்கட்டு(கிருஷ்ணகிரி) ஆகிய ஊர்களுக்கு, பய-ணியரின் தேவைக்கேற்ப கூடுதல் பஸ்கள் இயக்கப்படும் என, சேலம் கோட்ட நிர்வாக இயக்குனர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்-துள்ளார்.