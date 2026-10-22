/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/விபத்து ஏற்பட்ட லாரியில் 330 பேட்டரிகள் திருட்டு
ADDED : அக் 22, 2026 01:31 AM
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சேலம்: சேலம் மாவட்டம் பெத்தநாயக்கன்பாளையம், வைத்தியகவுண்-டன்புதுாரை சேர்ந்த, லாரி டிரைவர் செல்வராஜ், 45. ஆந்திர மாநிலம் சித்துாரில், லாரியில் பேட்டரிகளை ஏற்றிக்கொண்டு கோவை நோக்கி புறப்பட்டார்.
கடந்த, 18ல், சேலம் மாவட்டம் வீராணம், அடிமலைப்புதுாரில் ஓட்டி வந்தபோது, சாலையோர புளியமரம் மீது மோதி விபத்துக்-குள்ளானது. லாரியில் இருந்த பேட்டரிகள் சாலையில் விழுந்தன. அப்போது இருசக்கர வாகன பேட்டரி - 114, கார் பேட்டரி - 192, லாரி பேட்டரி - 24 என, 330 பேட்டரிகளை மர்ம நபர்கள் திருடிச்சென்றனர். இதுகுறித்து டிரைவர் செல்வராஜ், நேற்று முன்-தினம் அளித்த புகார்படி, வீராணம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.